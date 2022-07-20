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    Antalya'da berber dükkanı önünde otururken tüfekle ateş açıldı

    Berber dükkanına sohbet etmek için gelen Mehmet Özcan, çay içtiği sırada tüfekli saldırıya uğradı. Saçmaların hedefi olan Özcan hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.
    • 20.07.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:52
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    Antalya'da berber dükkanı önünde otururken tüfekle ateş açıldı

    Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan 62 yaşındaki Mehmet Özcan, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'ndeki bir berber dükkanına sohbet etmek için geldi.

    Dükkan önündeki bankta oturup çay içtiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Mehmet Özcan'a tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Silah sesini duyup Özcan'ın yere yığıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

    Antalya da berber dükkanı önünde otururken tüfekle ateş açıldı #1

    Yaralının durumu ağır

    İlk müdahale olay yerinde yapılmasının ardından Özcan, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Mehmet Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; polis olayla ilgili inceleme başlatırken, durumu ağır olan Özcan'ı yaralayıp kaçan kişi veya kişiler aranıyor.

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