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- Antalya'da bıçaklama olayına karışan adam arabasını bırakıp kaçtı
Antalya'da bıçaklama olayına karışan adam arabasını bırakıp kaçtı
Bıçakla yaralama olayı şüphelisi ekipler tarafından fark edilip dur ihtarı alınca olay yerinden kaçtı, şüpheli kovalamaca sırasında otomobilini ara sokağa bıraktı.
- 29.12.2022 - 16:41
Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 14.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheliyi tespit etti.
Şüphelinin bıçakla yaralama olayına karışan Y.Ç.'nin bir otomobilde olduğu fark edip peşine düştü.
Ekipler, Y.Ç.'den otomobili durdurmasına istedi.
Dur ihtarına uymadı
Polisin 'Dur' ihtarına rağmen Y.Ç., ara sokaklarda kaçmaya başladı.
Yaklaşık 5 dakika boyunca bölgede bulunan bütün ekipleri peşine takan Y.Ç., yakalanacağını anlayınca ara sokakta otomobili bırakıp, yaya olarak kaçtı.
Araç otoparka götürüldü
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil güvenlik amacıyla trafik otoparkına çekildi.