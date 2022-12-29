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    Antalya'da bıçaklama olayına karışan adam arabasını bırakıp kaçtı

    Bıçakla yaralama olayı şüphelisi ekipler tarafından fark edilip dur ihtarı alınca olay yerinden kaçtı, şüpheli kovalamaca sırasında otomobilini ara sokağa bıraktı.
    • 29.12.2022 - 16:41
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    Antalya'da bıçaklama olayına karışan adam arabasını bırakıp kaçtı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 14.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheliyi tespit etti.

    Şüphelinin bıçakla yaralama olayına karışan Y.Ç.'nin bir otomobilde olduğu fark edip peşine düştü.

    Ekipler, Y.Ç.'den otomobili durdurmasına istedi.

    Dur ihtarına uymadı

    Polisin 'Dur' ihtarına rağmen Y.Ç., ara sokaklarda kaçmaya başladı.

    Yaklaşık 5 dakika boyunca bölgede bulunan bütün ekipleri peşine takan Y.Ç., yakalanacağını anlayınca ara sokakta otomobili bırakıp, yaya olarak kaçtı.

    Araç otoparka götürüldü

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil güvenlik amacıyla trafik otoparkına çekildi.

    Antalya da bıçaklama olayına karışan adam arabasını bırakıp kaçtı #1

    Antalya da bıçaklama olayına karışan adam arabasını bırakıp kaçtı #2


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