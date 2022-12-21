Kavga sonucu bıçak darbesi alarak kanlar içinde yerde kıvranan adamı görenler uzaklaşırken genç kadın yardıma koştu. Montunu çıkarıp karnına tampon yapan kadın, kanamayı engellemeye çalıştı.

Antalya'nn Manavgat ilçesinde bıçaklı kavga yaşandı.

Öğle saatlerinde yolda yürüyen Bilal Bayraktar, aynı istikamette yürüdüğü Mustafa Y. ile tartışmaya başladı.

İkili arasında tansiyonun yükselmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ardından Mustafa Y., yanındaki bıçakla Bayraktar'ı yaraladı.

Yardımına koştu

Şahıs olayın ardından kaçarak izini kaybettirirken, yaralı adam ise kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı görenler yaralı adamın yanından uzaklaşırken genç bir kadın ise yardıma koştu.

Ekipler gelene kadar başından ayrılmadı

Montunu çıkaran kadın, Bayraktar’ın karnına tampon yaparak kanamasını engellemeye çalıştı.

Öte yandan yaralı adamı konuşturarak kendinde kalmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İsmi Sevgi Arı olduğu öğrenilen kadın, vatandaşların şaşkın bakışları altında sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralıya yardım etmeye devam etti.

Antalya'da bıçaklanan adama genç kadın yardım etti VİDEO



Hayati tehlikesi bulunuyor

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7-8 yerinden bıçak darbesi aldığı bildirilen Bayraktar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şahıs yakalandı

İHA'nın aktarımına göre; diğer taraftan olay yerinden kaçan şüpheli, ekipler tarafından kısa bir süre sonra saklandığı caminin bahçesinde yakalandı.

Şüpheli Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Herkes sadece seyrediyordu"

Yaralıya yardım eden Sevgi Arı, "Bir anda yolun karşısında bir adamın 'Bıçaklandım' diye bağırdığını duydum. Herkes sadece seyrediyordu. Yanına gittim ve montumu çıkarıp bastırmaya başladım." diye konuştu.