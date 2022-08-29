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    Antalya'da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada

    Sahilde gördüğü köpeği kaçırmaya çalışan şahıs, sahibiyle tartışınca bıçakla genç adamı bacağından yaraladı. Ambulansa taşınan genç adamı, köpeği yalnız bırakmadı. O anlar kaydedildi.
    • 29.08.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 13:44
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    Antalya'da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Levent Tufan, köpeği ile birlikte sahile indi.

    Denizde yüzen Tufan, bir süre sonra köpeği Elsa ile birlikte kumsalda oturmaya başladı.

    Bu sırada kimliği belirsiz bir şahıs, Tufan'ın köpeğini kaçırma girişiminde bulundu.

    Olayı gören Levent Tufan, şüphelinin peşinden giderek olaya müdahale etmek istedi.

    Sol bacağından bıçakladı

    İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya döndü ve kimliği belirsiz şahıs, Tufan'ı sol bacağından bıçaklayarak kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada VİDEO

    Antalya da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada #1

    Yanından ayrılmadı

    Yapılan ilk müdahalenin ardından Tufan, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Köpeği ise bir an olsun sahibinin yanından ayrılmadan ambulansa kadar takip etti.

    Antalya da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada #2

    'Babanı arıyorum' denilince ikna oldu

    Olayın ardından köpeğini yalnız bırakmak istemeyen genç adam, ekiplere yakınını aratarak Elsa'yı almasını istedi.

    Gelen kişi, gitmemek için direnen Elsa'ya "Gel babanı arıyorum" diyerek ikna etti.

    DHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Antalya da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada #3

    Antalya da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada #4

    Antalya da bıçaklanan sahibinin yanından ayrılmayan köpek kamerada #5


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