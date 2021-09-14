Yıkıma verilen binaya giren şüpheliler, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ev sahibinin kilitlemediği öne sürülen binada, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı.

Bina bir anda alevlere teslim olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın yan binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri yangının binada yaşayan evsiz şahıslar tarafından çıkarıldığını ileri sürdü.

"HER ALLAH'IN GÜNÜ 20-30 KİŞİ GİRİYOR BURAYA"

Mahalle esnaflarından Mehmet Bıçkı, boş binaya gece gündüz çok sayıda kişinin girdiğini belirterek, “Daha önce de buraya girenler olmuştu. Polise haber verdik. Gelip baktılar. 3 kişiyi buradan çıkardılar, tekrar saldılar ve yine giriyorlar. Her Allah’ın günü belki 20-30 kişi giriyor buraya. Muhtemelen yangını onlar çıkardı. Mahalle tedirgin. Bina sahibine bilgi verdik. Mahalle olarak çözüm istiyoruz.” dedi.

Antalya'da bimekan şahısların sebep olduğu düşünülen bina alev alev yandı ViDEO







"BİMEKAN REZİDANS HALİNE DÖNDÜ"

Çok korktuklarını belirten mahalle sakinlerinden Sevilay Soydan da, “Kağıt toplayanlar falan gecenin 2’sinde geliyorlar. Korkuyoruz, endişeliyiz. Dün de gelen içeride sigara içti, kaçtı gitti. Ardından yangın çıktı. Gözümle gördüm ama ‘Ben yakmadım’ diyor. Yıkıma verildiğinden dolayı ev sahibi kapıları kilitlememiş. İçeride ufak tefek eşyalar da var. Haliyle içeri giren çıkan belli değil. Sürekli içeriye giriyorlar, bir şeyler alıp götürüyorlar. Bimekan rezidans haline döndü. Bir an önce ilgilenilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.















