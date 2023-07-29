Antalya'da binanın çatısında öldü, 10 gün sonra fark edildi
İHA

Antalya'da dehşet verici bir olay yaşandı.

ilçesinde yaşanan olayda, 5 katlı apartman sakinlerinden biri dama çıkınca bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10 gün önce öldüğü belirlendi

Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üst kısmı çıplak, şortlu şekilde bulunan şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimliği belirlenemedi

Olay yeri ekipleri maske takarak çalışmasını tamamladı. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimliğini belirleyici herhangi bir belge çıkmadı.

Antalya'da binanın çatısında öldü, 10 gün sonra fark edildi