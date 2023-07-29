Antalya'da binanın çatısında öldü, 10 gün sonra fark edildi Muratpaşa ilçesinde 5 katlı binada oturan vatandaş, dama çıktı. Damda birinin hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine ekipler inceleme yaptı. Kişinin 10 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İHA

Antalya'da dehşet verici bir olay yaşandı.

Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, 5 katlı apartman sakinlerinden biri dama çıkınca bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10 gün önce öldüğü belirlendi

Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üst kısmı çıplak, şortlu şekilde bulunan şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimliği belirlenemedi

Olay yeri ekipleri maske takarak çalışmasını tamamladı. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimliğini belirleyici herhangi bir belge çıkmadı.