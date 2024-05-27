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Antalya'da bir adama araç çarptı: Yaralı tabutla hastaneye götürüldü

Antalya'da bir adama araç çarptı: Yaralı tabutla hastaneye götürüldü Trafik kazasında yaralanan adam ambulansın gecikmesi üzerine vatandaşlar tarafından tabutla hastaneye kaldırılırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.