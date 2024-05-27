DHA

Antalya'da ilginç olayı görenler şoka uğradı.

Gündoğmuş ilçesinde 24 Mayıs'ta kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı.

Ambulans gecikince çözümü kendileri buldu

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Ambulans gecikince bölgedekiler, yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.

Tabutla hastaneye götürdüler

Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü

O anlar kamerada

Yaralı adamın o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)