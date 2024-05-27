DHA
Antalya'da ilginç olayı görenler şoka uğradı.
Gündoğmuş ilçesinde 24 Mayıs'ta kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı.
Ambulans gecikince çözümü kendileri buldu
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Ambulans gecikince bölgedekiler, yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.
Tabutla hastaneye götürdüler
Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü
O anlar kamerada
Yaralı adamın o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış