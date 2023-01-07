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    Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi

    Ailevi problem yaşayan şahıs, kiracı olarak oturduğu evi yakarak dışarı çıkıp yaktığı evi izledi.
    • 07.01.2023 - 15:27
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 15:46
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    Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan apartmanın 1. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

    Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine 112 ekipleri harekete geçti.

    İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürürken, yapılan soğutma çalışmasının ardından dairenin tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Evin tavanı çöktü

    Yangında eşyaların büyük bölümünün yandığı, tavanlarının çöktüğü gözlendi.

    Ailevi problem yaşayan şahıs, oturduğu evi ateşe verdi VİDEO

    İtfaiye evde kalan kadını çıkardı

    Yangın sırasında diğer dairelerde bulunan aileler evlerinden kaçarak kurtuldu.

    2'nci kat balkonunda mahsur kalan ve Alman uyruklu olduğu bildirilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveninden indirildi.

    Alman kadına, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

    Antalya da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi #1

    Mutfak malzemelerini kırdı

    Dairede yangının başlamasından kısa bir süre önce Tolga Y., mutfak balkonunda mutfak malzemelerini kırdı.

    Evi yakıp dışarıdan izledi

    Şüpheli yangının başlamasıyla birlikte de dışarıya çıkarak diğer vatandaşlarla birlikte yangını izledi.

    İtfaiyenin gelip müdahale etmesinin ardından otomobille olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

    Antalya da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi #2

    "Kendi evini değil tüm apartmanı yakıyordu"

    Aynı apartmanda oturan, eşi ve çocukları son anda evi terk ederek dışarı çıkan bir vatandaş, "Ailevi sorunları yüzünden sadece kendi evini değil tüm apartmanı yakıyordu. İtfaiye biraz geç gelse belki de diğer daireler de yanacaktı. Benim eşim ve çocuklarım son anda dışarı çıkabildi. Şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim." dedi.

    Antalya da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi #3

    Şüpheli karakola çağırıldı

    Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme ve olay yerindeki komşulardan alınan bilgi doğrultusunda evini yaktıktan sonra kaçan Tolga Y., telefonla karakola çağrıldı.

    Antalya da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi #4

    Hiçbir şey hatırlamadığını bildirdi

    Karakola gelen Tolga Y.'nin, psikolojik sorunlar yaşadığı, buna bağlı kullandığı ilaçlar yüzünden olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediği, sadece sigarayı kül tablasına bıraktıktan sonra dışarı çıktığını söylediği bildirildi.

    Serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, Tolga Y., Sarılar Jandarma Karakolundaki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

    Antalya da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi #5

    Antalya da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi #6

    Antalya da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi #7


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