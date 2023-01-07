Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi

Ailevi problem yaşayan şahıs, kiracı olarak oturduğu evi yakarak dışarı çıkıp yaktığı evi izledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan apartmanın 1. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine 112 ekipleri harekete geçti.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürürken, yapılan soğutma çalışmasının ardından dairenin tamamen kullanılamaz hale geldi.

Evin tavanı çöktü

Yangında eşyaların büyük bölümünün yandığı, tavanlarının çöktüğü gözlendi.

Ailevi problem yaşayan şahıs, oturduğu evi ateşe verdi VİDEO

İtfaiye evde kalan kadını çıkardı

Yangın sırasında diğer dairelerde bulunan aileler evlerinden kaçarak kurtuldu.

2'nci kat balkonunda mahsur kalan ve Alman uyruklu olduğu bildirilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveninden indirildi.

Alman kadına, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Mutfak malzemelerini kırdı

Dairede yangının başlamasından kısa bir süre önce Tolga Y., mutfak balkonunda mutfak malzemelerini kırdı.

Evi yakıp dışarıdan izledi

Şüpheli yangının başlamasıyla birlikte de dışarıya çıkarak diğer vatandaşlarla birlikte yangını izledi.

İtfaiyenin gelip müdahale etmesinin ardından otomobille olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

"Kendi evini değil tüm apartmanı yakıyordu"

Aynı apartmanda oturan, eşi ve çocukları son anda evi terk ederek dışarı çıkan bir vatandaş, "Ailevi sorunları yüzünden sadece kendi evini değil tüm apartmanı yakıyordu. İtfaiye biraz geç gelse belki de diğer daireler de yanacaktı. Benim eşim ve çocuklarım son anda dışarı çıkabildi. Şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim." dedi.

Şüpheli karakola çağırıldı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme ve olay yerindeki komşulardan alınan bilgi doğrultusunda evini yaktıktan sonra kaçan Tolga Y., telefonla karakola çağrıldı.

Hiçbir şey hatırlamadığını bildirdi

Karakola gelen Tolga Y.'nin, psikolojik sorunlar yaşadığı, buna bağlı kullandığı ilaçlar yüzünden olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediği, sadece sigarayı kül tablasına bıraktıktan sonra dışarı çıktığını söylediği bildirildi.

Serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre, Tolga Y., Sarılar Jandarma Karakolundaki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.