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Antalya’da bir adreste 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Antalya’da bir adreste 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Bir adreste ve araçta uyuşturucu madde depolandığı ihbarını alan ekipler, düzenledikleri operasyon ile 19 kilo 82 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.