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    Antalya’da bir adreste 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi

    Bir adreste ve araçta uyuşturucu madde depolandığı ihbarını alan ekipler, düzenledikleri operasyon ile 19 kilo 82 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 16:59
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    Antalya’da bir adreste 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. isimli şahsın Antalya’ya getirdiği uyuşturucu maddeleri Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde R.G. isimli şahsa ait adreste ve bir araçta depoladığı ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipleri, düzenlenen operasyonda ikamette ve araçta aramalar yaptı.

    Operasyon anları, saniye saniye polis kamerası ile görüntülendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyon kapsamında 19 kilo 82 gram skunk esrar maddesi, 496 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi, 457 adet estasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli makamlara çıkarılan şüphelilerden R.G. tutuklandı.

    Antalya’da bir adreste 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi VİDEO

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    Antalya’da bir adreste 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi #2

    Antalya’da bir adreste 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi #3

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