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- Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı
Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı
Eğlenmek için araçtan müzik açan gençler dans ederken, patinaj yapan otomobili sallamaya başladı. Eğlence ve tehlikenin bir arada yaşandığı olay kameraya yansıdı.
- 28.08.2022 - 16:36
- Güncelleme : 28.08.2022 - 16:48
Antalya'nın Yavuz Selim Mahallesi, Kepez seyir terası bölgesinde 10 genç, otomobilden şarkı açıp dinlemeye başladı.
Araçtan yüksek ses gelmesi için müzik sisteminin yer aldığı bagajın kapağını da açan gençler, dans etti.
İHA'nın haberine göre, nazı gençlerin tişörtlerini de çıkardığı görüldü.
Otomobili salladılar
Diğer tarafta ise bu kez 7 genç, patinaj yapan otomobili elleriyle salladı.
Gençlerden birinin, patinaj sesi ile oynaması da dikkat çekti.
Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı ViDEO