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Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı

Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı

Eğlenmek için araçtan müzik açan gençler dans ederken, patinaj yapan otomobili sallamaya başladı. Eğlence ve tehlikenin bir arada yaşandığı olay kameraya yansıdı.