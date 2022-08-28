Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
367.537
-0.96%
BTXN Coin
4.20
-9.67%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı

    Eğlenmek için araçtan müzik açan gençler dans ederken, patinaj yapan otomobili sallamaya başladı. Eğlence ve tehlikenin bir arada yaşandığı olay kameraya yansıdı.
    • 28.08.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı

    Antalya'nın Yavuz Selim Mahallesi, Kepez seyir terası bölgesinde 10 genç, otomobilden şarkı açıp dinlemeye başladı.

    Araçtan yüksek ses gelmesi için müzik sisteminin yer aldığı bagajın kapağını da açan gençler, dans etti.

    İHA'nın haberine göre, nazı gençlerin tişörtlerini de çıkardığı görüldü.

    Otomobili salladılar

    Diğer tarafta ise bu kez 7 genç, patinaj yapan otomobili elleriyle salladı.

    Gençlerden birinin, patinaj sesi ile oynaması da dikkat çekti.

    Antalya'da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı ViDEO

    Antalya da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı #1

    Antalya da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı #2

    Antalya da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı #3

    Antalya da bir grup genç, patinaj yapan otomobili salladı #4


    İlginizi Çekebilir

    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü
    Ekonomi

    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor
    3. Sayfa

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor

    Görüş Bildir