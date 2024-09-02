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Antalya'da bir kilometre arayla iki mevsim yaşandı

Antalya'da bir kilometre arayla iki mevsim yaşandı Antalya'da bir kilometre arayla iki mevsim yaşandı. Bir bölgede kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bir kilometre ilerisinde ise günlük güneşlik bir hava hakim oldu.