Antalya’da bir kişi, evinin önünde öldürüldü

Antalya’da bir kişi, evinin önünde öldürüldü

50 yaşındaki bir adam, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı kaçarken, jandarma çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi’ndeki evinin önünde oturan Osman Ersoy (50), henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyarak gelenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Ersoy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kurtarılamadı

DHA’nın haberine göre burada müdahale edilen Ersoy, kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.