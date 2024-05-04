Antalya'da bir kişi parkta dinlenirken hayatını kaybetti

İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaldırımda yürürken parka giren Ercan Çiçek (52), dinlenmek için banka oturdu.
Çiçek, yaklaşık 2 dakika sonrası ise birden yere yığılırken durumu görenler ihbarda bulundu.
Olay yerinde can verdi
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Ercan Çiçek’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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