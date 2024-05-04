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Antalya'da bir kişi parkta dinlenirken hayatını kaybetti

Antalya'da bir kişi parkta dinlenirken hayatını kaybetti Antalya'da bir kişi dinlenmek için oturduğu parktaki bankta bir anda yere yığılıp yaşamını yitirdi.