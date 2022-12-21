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Antalya'da bir otelde 2 bin 265 adet kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da bir otelde 2 bin 265 adet kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından bir otele yapılan baskında, yılbaşında piyasaya sürüleceği düşünülen ve piyasa değeri 800 bin lira olan 2.265 adet 1 litrelik kaçak votka ele geçirildi.