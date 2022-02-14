Antalya'da bir şahıs, apartman sakinlerinin korkulu rüyası oldu

Serik ilçesinde bir apartmana taşınan ve akli dengesinin yerinde olmadığı bilinen şahsın, apartman sakinlerini taciz ettiği ve apartmanda dolaşarak kapıları tekmelediği iddia edildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki 583 konutun yer aldığı binada tek başına yaşayan A.F.A. isimli şahsıs, apartman sakinlerine zor günler yaşatıyor.

Her gün sabaha kadar uyumayan şahıs, bloklarda gezinip dairelerin kapısını tekmeleyerek, zile basıp kaçıyor. Tüm bunların yanında ise araçların camlarını kırdığı söyleniyor.

Bu anları cep telefonu ile kaydeden apartman sakini ise diken üstünde yaşadıklarını söyleyip, şikayetçi oldu.

BİNADAN TAHLİYESİ İSTENİYOR

Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bulunan binalara 2021 Ağustos ayında kiracı olarak taşınan şahsın yaklaşık 1 aydır akli dengesi bozuk davranışlar sergilediği belirten mahalle halkı, problemli komşunun bir an önce binadan tahliye edilmesini istediklerini belirtti.

"İKİŞER SAAT ARAYLA NÖBETE BAŞLAYACAĞIZ"

Blok sözcüsü Yakup Çınar, "Şu an 350 dairede oturan var. Ortalama bin kişi var. Bu bin kişi dairelerinde mahsur kalmış durumda. Çocuklarımız okula, markete gidemiyor. Burada taciz olayları oluyor. Eşimize, çocuğumuza laf atıyor. Sabaha kadar 13 blok içerisinde geziyor. Zillere basıyor, kapıları tekmeliyor, araçlara zarar veriyor. Biz sabaha kadar diken üstündeyiz. Bugünden itibaren ikişer saat arayla nöbetlere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"EKMEK ALMAYA SOPALARLA ÇIKIYORUZ"

Apartman sakinlerinden Erol Aktay, "Evimize ekmek alma işe gitmek için evden çıkarken bile sopalarla gelip gidiyoruz. Değilse giremiyoruz. Bu insan akıldan çok uzak, bunun buradan bir an önce buradan alınmasını istiyoruz." dedi.

"TACİZ EDİYOR, ASANSÖRDE SIKIŞTIRIYOR"

Balıkesir'de üniversitede okuyan ve şu an ailesinin yanında tatilde olan Hatice Aktay, "Bu şahıs yüzünden dışarı bile çıkamıyorum. Gerçekten bizi taciz ediyor, asansörlerde sıkıştırıyor, yanında silah taşıyor. Bizi kamera ile çekiyor. Dün akşam da kapımıza dayandı ve jandarmaya haber verdim. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ekmek almaya çıkamıyorum, kardeşim ekmek almaya gittiğinde onu bile kapıda bekliyoruz." şeklinde konuştu.