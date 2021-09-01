Antalya’da bir şahıs, hastane bahçesinde ölü bulundu

Hastane bahçesinde bir bankın üzerinde hareketsiz duran Ercan Oktay, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Oktay’ın, olduğu yerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, saat 14.20 sıralarında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk belirlemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR MASKE BİR ŞİŞE SUYU ÇIKTI

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, yapılan incelemelerin ardında Ercan Oktay (45) olduğu tespit edildi.

Oktay’ın etrafında yapılan aramalarda baş ucunda bir maske ve bir şişe su olduğu görüldü.

HASTANE BAHÇESİNDE BARINDIĞI BELİRLENDİ

Hastane bahçesinde barındığı belirtilen Oktay’ın cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.