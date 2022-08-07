Antalya'da bir şahıs, kötü işçilik nedeniyle tartıştığı arkadaşını sopa ve bıçakla öldürdü

Antalya'da bir şahıs, kötü işçilik nedeniyle tartıştığı arkadaşını sopa ve bıçakla öldürdü

Antalya'da inşaatta çalışan iki ev arkadaşı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sonrası arkadaşını sopa ve bıçak darbeleriyle öldüren şahıs, tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana gelen olayda, aynı inşaatta çalışan Suriye uyruklu Hüseyin Mevas (35) ile yine Suriye uyruklu Hasan Hasan (26) arasında kötü işçilik gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ikiliyi çevredeki diğer arkadaşları ayırdı. Kavgada ufak sıyrıklarla darbedilen Hasan Hasan, ertesi gün inşaatın bahçesinde Hüseyin Mevas ile tekrar tartışmaya başladı.

Sopayla kafasına vurup, bıçakla ağır yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Hasan Hasan yanında getirdiği sopa ile Mevas’ın kafasına vurdu ve bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Mevas’ı hastaneye kaldırdı. Mevas burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya'da bir şahıs, kötü işçilik nedeniyle tartıştığı arkadaşını sopa ve bıçakla öldürdü VİDEO

Valizle kaçmaya çalışırken yakalandı

İHA'nın haberine göre, olayı gerçekleştiren Hasan’ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarının sonucunda şüpheli Hasan, valizle kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Valizde yapılan aramalarda olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Gururuna yediremediği için öldürdüğünü itiraf etti

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hasan, adliyeye sevk edildi. Ev arkadaşı olduklarını söyleyen Hasan jandarmadaki ifadesinde, kendisinin yaptığı fayans işini Hüseyin Mevas’ın beğenmediğini bu yüzden kendisini darbettiğini söyledi. Bu olayı gururuna yediremediği için öldürdüğünü itiraf etti.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Hasan tutuklanarak cezaevine gönderildi.