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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Hüseyin K., önce yolun sağ tarafında bulunan palmiyelere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, bu kez sürüklenerek yol ortasındaki refüje çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin K.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak araç içerisinden çıkartılan Hüseyin K., olay yerindeki ilk tedavisinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.