Antalya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü: Kemikleri 9 ay sonra bulundu Serik ilçesinde dini nikahlı eşi işitme engelli Nihal Babayiğit'i öldüren Mehmet Basık, 9 ay sonra Nihal'i gömdüğü yeri gösterdi. Kızının kemiklerini teslim alan baba, 'Allah'a şükür kızımın yeri belli oldu. Artık gelip duamızı yapacağız' dedi.

DHA

Antalya'da 9 aydır evlat acısı çeken aile, cinayete kurban giden kızlarının kemiklerini teslim aldı.

Serik'te yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 9 aydır kayıp olarak aranıyordu.

Babayiğit'in kaybolmasında baş şüphelisi, 2022 yılında sosyal medyadan tanışıp evden kaçarak Batman'da dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Mehmet Basık oldu.

2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıkması üzerine genç kadın, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

GENÇ KIZIN CESEDİNİ VE YERİNİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı.

Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi.

Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı videoda, Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu.

Soruşturmada, Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı.

Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

9 AY SONRA CİNAYET MAHALLİNİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Nihal Babayiğit'in dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık, Batman Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Serik'e getirildi.

13 Haziran tarihinde Basık'ın yer göstermesi üzerine Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında arama yapıldı.

KEMİKLER BULUNDU

Aramada, Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Polis, olay yeri inceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı.

Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerden alınan örnekler de DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cinayet şüphelisi Mehmet Basık ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki cezaevine konuldu.

KEMİKLERİN NİHAL'E AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

Sonucun bildirilmesinin ardından Vedat Babayiğit, dün kızına ait kemikleri teslim alıp, Serik ilçesinde toprağa verdi.

"KIZIMIN YERİ BELLİ OLDU"

Vedat Babayiğit, "Allah'a şükür kızımın yeri belli oldu. Artık gelip duamızı yapacağız. 1 seneyi geçkindir çocuğum rezil oldu. 7- 8 ay kayıptı. Arandı, bulundu.

Yeri, yurdu artık belli. Herkes elinden geleni yaptı. Bundan sonra gelip duamızı yapacağız. Kızımın naaşı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan geldi. Sabah teslim aldık ve defnettik. Otopsi sonucuna göre cenaze kızım Nihal'e ait.

Öldüren kişiyle ilgili artık devlet karar verecek. Hakimlerimiz karar verecek ama biz de peşindeyiz, takipçisi olacağız. İnşallah o ömür boyu hapiste yatacak." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)