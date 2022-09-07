Antalya’da bisikletli yaşlı adam, geçirdiği kazada öldü

Refüjdeki aralıktan geçerek yola çıkan 66 yaşındaki bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer ile Emrah A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Gezer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde, geçtiğimiz pazartesi saat 15.30 sıralarında, refüjdeki aralıktan geçerek caddeye çıkan İbrahim Gezer'in (66) kullandığı bisikletle, Emrah A. (28) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Gezer, çarpmanın etkisi ile kafasını ön cama çarptı. Yere düşen Gezer’in bisikleti ve sepetindeki yüzlerce atık içecek kutusu yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; ağır yaralı halde ambulansa alınan Gezer, hastaneye kaldırıldı. Sürücü Emrah A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şapkası, ön camda kaldı

Kazadan geriye kalan bazı hurda eşyalar ile yüzlerce atık içecek kutuları ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşlı adama ait şapkanın aracın kırılmış ön camında sıkışmış vaziyette durması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gezer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gezer’in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

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İki sürücüde de ihlal tespit edildi

Kazada, araç sürücüsü Emrah A.’nın aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak maddesini, bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer’in de, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddesini ihlal ettiği belirlendi.