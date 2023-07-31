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İHA

Antalya’nın Kumluca ilçesi, 6'ncı Karagöl Yayla Şenlikleri'ne ev sahipliği yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte panik anları da kayıtlara geçti.

Birbirlerini kovalayarak güreş alanı dışına kadar gelen boğalar, demir telleri kırıp seyircilerin arasına daldı.

Etrafa kaçışan seyircilerin çığlık attığı anlar kamera yansıdı. Kimse yaralanmazken, boğalar sahipleri tarafından yakalanıp sakinleştirildi.

Şenliklerin son bölümünde Rize, Artvin, Aydın, Muğla, Denizli ve İzmir’den getirilen 42 boğa güreşti.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerin sonunda, boğa sahiplerine kupa ve madalya verildi.

Muğla Yöresi Boğa Güreşleri Koordinatörü Ümit Arslan, şöyle konuştu:

Bu yıl 6'ncı Geleneksel Karagöl Boğa Güreşleri’ni gerçekleştiriyoruz. Kumluca halkı güreşlerini benimsedi. Tabii Yörükler hayvan işini seviyor.



Nasip olursa 7'nci güreşlerde de görüşmeyi dileriz. Bu yıl güreşlerimize 6 ilden 42 güreş boğası ile katıldık.