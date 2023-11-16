Antalya'da boğazına bıçak dayayan genç, sevgilisinin ayaklarına kapandı Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra bunalıma giren genç, eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Onlarca polis ekibini seferber eden genç, getirilen kız arkadaşının ayağına kapanarak eylemine son verdi.

İHA

Antalya'da akılalmaz anlar yaşandı.

Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, parkta kız arkadaşıyla tartışan ve ardından bunalıma giren Ali O. (30), eline aldığı küçük bıçağı boynuna dayayıp bağırmaya başladı.

Şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisler zor anlar yaşadı

Park içinde bir ileri bir geri hareket eden Ali O.'yu polis ikna etmek için büyük çaba harcadı.

Etrafı polis ekiplerince çevrilen genç, hiçbir ikna çalışmasına cevap vermedi.

Sevgilisinin ayaklarına kapandı

Kız arkadaşının yanına gelmesini isteyen ve kendine zaman zaman zarar veren genç, parkta hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Meraklı kalabalık ise olayı ilgiyle takip etti.

Arkadaşlarının, kız arkadaşını getirmesi üzerine şahıs elindeki bıçağı yere atan Ali O., kamelya yanındaki kız arkadaşının önce ayaklarına kapandı, daha sonra ağlayarak boynuna sarıldı.

Ambulansta kontrolü yapılan genç, daha sonra arkadaşlarıyla bölgeden ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)