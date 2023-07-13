Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren gencin başında ilk yardım için tartıştılar Akşam saatlerinde denize girdiği sırada boğulduğu fark edilen genci kurtaran vatandaşlar kıyıya çıkardı. İlk yardımda bulunmak isteyen 2 kişi, fikir ayrılığına düştü.

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İHA

Antalya'da korku dolu anlar yaşandı.

Sıcak havada serinlemek için sahile akın edenler denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Yüzmeyi bilmeyenler ya da kurallara uymayanlar ise deniz keyfini adeta zehir etti.

Kentteki Konyaaltı Sahili’nde A.E.E isimli genç denize girdi.

İlk yardım için harekete geçtiler

Boğulma tehlikesi yaşayan genci fark edenler, denize girerek genci kıyıya çıkardı.

Çok fazla su yuttuğu değerlendirilen gence kıyıda yine vatandaşlar tarafından ilk yardımda bulunuldu.

Gencin başında tartıştılar

Nefes almakta güçlük çeken gencin başındakilerden iki kişi, ilk yardım konusunda fikir ayrılığına düştü.

Vatandaşlardan biri boğazına parmak sokulup suyun çıkartılmasına yardım edilmesi gerektiğini savunurken, bir diğeri ise bunun yanlış bir yöntem olduğu uyarısında bulundu.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa süren tartışma sonucu gencin boğazına parmak sokulup yuttuğu su çıkartılmaya çalışıldı.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu genç, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.