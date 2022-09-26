Antalya'da boğulma tehlikesi geçirene 'cankurtaran dron' ile müdahale edilecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez kullanımına başlanan 'cankurtaran dron' ile kente gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin can güvenliği sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen aylarda envanterine eklediği hava aracı dron ile birçok noktaya müdahale ediyor. Deniz kirliliğinin önlenmesi için havadan deniz araçlarının kontrollerinde kullanılan helikopter ve uçaklara göre daha ekonomik olan dron ile havadan deniz kirliliği kontrol ediliyor. Türkiye'de ilk defa kullanılan dron, ucundaki tetik mekanizmasına takılan can yeleği ile cankurtaran olarak sahillerde kullanılıyor.

Her hava koşulunda çalışabiliyor, suya inebiliyor

DHA'nın haberine göre; boğulma tehlikesi geçiren kişinin tespit edilmesiyle havalandırılan dron, kamera sayesinde yeri tespit edilen kişiye can yeleğini ulaştırıyor. Suya inebilen ve kötü hava koşullarında dahi çalışabilen dron ile yaz döneminde kente gelen yerli ve yabancı milyonlarca turistin can güvenliği sağlanacak.

Denize düşse de çalışabiliyor

Dron sayesinde boğulma tehlikesi geçiren kişiye daha hızlı müdahale şansı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilisi Kemal Özgün, “Dronumuz her türlü hava şartında çalışabiliyor, denize düşse dahi tekrar kalkabiliyor. Dronu hem deniz araçlarının denetiminde hem de boğulma vakalarına müdahalede cankurtaran olarak kullanıyoruz. Dronumuzun altında bir tetik mekanizması var. Tetik mekanizmasına bağladığımız can yeleği, boğulma vakasına dronla götürülüyor" dedi.

Türkiye'de ilk kez kullanılıyor

Cankurtaran dronun Türkiye'de ilk kez kullanıldığını belirten Özgün, “Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi envarterine 2022 yılında aktif olarak bu hizmeti sunduk. Cankurtaran hizmetinde boğulma vakası geçiren insana ne kadar hızlı ulaşabilirsek onu hayata döndürme şansımız o kadar yüksek. Dronumuz havadan gittiği için bir cankurtarana göre ilk müdahaleyi daha hızlı yapıyor" diye konuştu.

Tatilci memnun: "Bence her sahilde olmalı"

Sahilde cankurtaran dronun tatbikatını merakla takip eden tatilci İbrahim Enes Torun, “Vakayı kurtarma süresi bu şekilde daha hızlı. Ben de ilk defa görüyorum ve şaşırdım. Can yeleği ile daha hızlı müdahale ediliyor. İnsanlar, bu şekilde kendilerini daha güvende hisseder. Bence bütün sahillerde olmalı" dedi.