Muratpaşa ilçesindeki üst geçitte bulunan valiz, vatandaşta şüphe uyandırdı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, bomba sanılan valizde 3 kutu kurabiye tespit etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şüpheli valiz, panik yarattı.

Saat 13.30 sularında, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, üst geçit üzerinde bir valiz olduğunu fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Üst geçit yaya trafiğine kapatıldı

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, üst geçidin bir tarafını yaya geçişine kapattı ve durumu bomba imha uzmanı polis ekiplerine bildirdi.

Üst geçide çıkarak karşıya geçmeye çalışan bazı vatandaşları polis ıslık çalarak geri döndürürken, bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen hem koşup hem valize bakarak karşıya geçti.

Şüpheli valizden kurabiye çıktı

Bomba imha uzmanı polisleri, özel kıyafetlerini giyerek üst geçide çıkıp valizi açtı. Valizden 3 kutu kurabiye çıkınca ekipler normale döndü. Polis ekipleri valizi alarak polis merkezine götürdü.

Antalya'da bomba sanılan valizden kurabiye çıktı VİDEO