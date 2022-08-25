Petrol
102
0.77%
Euro
18.1103
0.10%
Dolar
18.1695
0.15%
Altın
1.026
0.48%
Borsa
3123
2.06%
Bitcoin
396.452
1.14%
BTXN Coin
4.80
-4.19%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Antalya'da bomba sanılan valizden kurabiye çıktı

    Muratpaşa ilçesindeki üst geçitte bulunan valiz, vatandaşta şüphe uyandırdı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, bomba sanılan valizde 3 kutu kurabiye tespit etti.
    • 25.08.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bomba sanılan valizden kurabiye çıktı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şüpheli valiz, panik yarattı.

    Saat 13.30 sularında, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, üst geçit üzerinde bir valiz olduğunu fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Üst geçit yaya trafiğine kapatıldı

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, üst geçidin bir tarafını yaya geçişine kapattı ve durumu bomba imha uzmanı polis ekiplerine bildirdi.

    Üst geçide çıkarak karşıya geçmeye çalışan bazı vatandaşları polis ıslık çalarak geri döndürürken, bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen hem koşup hem valize bakarak karşıya geçti.

    Şüpheli valizden kurabiye çıktı

    Bomba imha uzmanı polisleri, özel kıyafetlerini giyerek üst geçide çıkıp valizi açtı. Valizden 3 kutu kurabiye çıkınca ekipler normale döndü. Polis ekipleri valizi alarak polis merkezine götürdü.

    Antalya'da bomba sanılan valizden kurabiye çıktı VİDEO

    Antalya da bomba sanılan valizden kurabiye çıktı #1

    Antalya da bomba sanılan valizden kurabiye çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    ABD, Suriye'deki üs saldırılarından İran destekli grupları sorumlu tuttu
    Dünya

    ABD, Suriye'deki üs saldırılarından İran destekli grupları sorumlu tuttu

    Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
    Gündem

    Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

    Görüş Bildir