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    Antalya’da borç kavgasında silahını ateşledi, polise teslim oldu

    Alacaklı olduğu Rus kadın ve Alman erkekle karşılaşan Emrah G., çıkan kavgada silahını ateşledi. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, Emrah G. polise teslim oldu.
    • 07.06.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 15:22
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    Antalya’da borç kavgasında silahını ateşledi, polise teslim oldu

    Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Kızlarpınarı Mahallesi’nde, Emrah G. isimli bir şahıs, kendisine 170 bin euro borçlu olan Rus kadın ve Alman erkek ile karşılaştı.

    Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, Emrullah G silahını çıkarıp şahılardan N.J.’yi  iki bacağından, A.B’yi de sol bacağından yaraladı.

    Emniyete gitti, teslim oldu

    İHA’nın haberine göre; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinden kaçan Emrullah G., daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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