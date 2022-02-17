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    Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı

    Bir sitenin doğalgaz bağlantısını yapan firmanın sahibi olan Engin T., 350 bin liralık senedin inşaat şirketi tarafından icraya konulduğu gerekçesiyle, çatıya çıkıp boru anahtarıyla eylem yaptı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 17:56
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    Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı

    Antalya’nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi’nde, bugün saat 15.00 sıralarında, 9 katlı sitenin çatısında, elinde boru anahtarı ile aşağı bakan kişiyi görenler polisi aradı.

    Gelen ekipler, isminin Engin T. (42) olduğunu söyleyen kişiyi indirmek için çatıya çıktı.

    350 BİN LİRALIK SENEDİNİN İCRAYA KONULDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Binanın doğalgaz bağlantısını yapan firmanın sahibi olduğunu belirten Engin T., işini bitirdiği halde inşaat firması tarafından 350 bin liralık senedin icraya konulduğunu ifade ederek yanına kimseyi yaklaştırmadı.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri apartmanın altında branda açarken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

    Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı #1

    MÜTEAHHİT GELİNCE EYLEMİNE SON VERDİ

    Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Engin T., ısrarla olay yerine inşaat firması yetkililerinin gelmesini istedi. 4 saatin sonunda müteahhit gelince Engin T., eylemine son verdi. Binadan indirilen Engin T., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

    Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı #2

    Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı #3

    Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı #4


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