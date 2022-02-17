Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı

Antalya’da, boru anahtarıyla çatıya çıkıp eylem yaptı

Bir sitenin doğalgaz bağlantısını yapan firmanın sahibi olan Engin T., 350 bin liralık senedin inşaat şirketi tarafından icraya konulduğu gerekçesiyle, çatıya çıkıp boru anahtarıyla eylem yaptı.