Halatın salınması sonucu asılı kalan inşaat işçileri, kimsenin yardım etmemesi üzerine kendi imkanları ile itfaiye ekiplerini aradı. İşçiler kazayı, emniyet kemerleri sayesinde yara almadan atlattı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8’inci katında boya yapan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yaldızhan (35), iskele bozulunca 6’ncı kata düştü Mahsur kalan 2 işçi, bir süre yardım bekledi.

Yardıma gelen kimse olmayınca işçiler, kendi telefonlarından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İki işçi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 6’ncı kata ulaşan merdiveniyle kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, işçileri sağlık kontrolünden geçirdi.

“HİÇ HAREKET ETMEDEN BEKLEDİK”

İşçilerden Ayhan Yertürk, sabah boyama işlemi için emniyet kemerlerini takarak iskeleye çıktıklarını, 8’inci katta iken halatın salınması sonucu iki kat düştüklerini söyledi.

Emniyet kemerleri sayesinde askıda kaldıklarını vurgulayan Yertürk, "Sepette mahsur kaldık. Bina sakinlerinden yardım eden olmayınca telefonumuzla itfaiye ve ambulansı aradık. Yarım saat kadar havada asılı kaldık. Düşme tehlikesi vardı, sepetin bir tarafı boştaydı. Rüzgar da vardı, hiç hareket etmeden bekledik. İtfaiye yarım saat içinde geldi, bizi kurtardı. Mucize gibi oldu, düşebilirdik. Her dakika bizim için çok önemliydi. Tamamen aşağıya da düşebilirdik." diye konuştu.

Antalya'da bozulan iskelede işçiler, 8’inci kattan 6’ıncı kata düştü VİDEO

