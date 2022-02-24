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Antalya'da büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
Polis ekiplerince Isparta'da yakalanan inek hırsızları gözaltına alınarak tutuklandı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 2 şahıs, tulum giydirilerek cezaevine gönderildi.
- İHA
- 24.02.2022 - 10:30
- Güncelleme : 24.02.2022 - 10:51
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında, Adbil Keçer’e ait ahırdan 2 inek çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tespit ettikleri 2 şüpheliyi çalışmalar sonucunda Isparta'da yakaladı.
İNEK ÇALAN HIRSIZLARIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Yakalanan ve Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
KORUYUCU ÖNLÜKLERLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.
Şahısların, Alanya Cezaevi'nde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.