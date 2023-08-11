Antalya'da buzdolabı yangına sebep oldu

İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın paniği yaşandı...
Şelale Mahallesinde 4 katlı apartmanın 2. kattaki dairesinde çıktı.
Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını diğer dairelere ulaşmadan söndürdü.
Yangın buzdolabından çıktı
Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde mutfaktaki buzdolabının buzluğunun parçalandığı, meydana gelen patlamanın buzdolabından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirilirken, dumanın çıkmaya başlamasıyla diğer dairelerde oturanların yanlarına kuşlarını da alarak dışarı çıktıkları görüldü.