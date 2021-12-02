- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da buzdolabında uyuşturucu bulundu
Antalya'da buzdolabında uyuşturucu bulundu
Alanya ilçesinde uyuşturucu kapsamında şüpheli eve operasyon gerçekleştiren ekipler, çok sayıda madde ele geçirdi. Maddelerin bazıları ise buzdolabında tespit edildi.
- DHA
- 02.12.2021 - 10:58
- Güncelleme : 02.12.2021 - 11:16
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, birkaç şüphelinin temin ettiği uyuşturucu maddeleri ilçe merkezi ve mahallelerde sattıklarını tespit etti.
ELE GEÇİRİLEN MADDELER
Bu kapsamda başlatılan operasyonda; 167 gram metamfetamin, 55 gram kubar esrar, 102 uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
15 KİŞİ GÖZALTINDA
Şüpheli 15 kişi gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin uyuşturucuları buzdolabı ve banyo dolaplarına gizlediği de tespit edildi.
Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.