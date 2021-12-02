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    Antalya'da buzdolabında uyuşturucu bulundu

    Alanya ilçesinde uyuşturucu kapsamında şüpheli eve operasyon gerçekleştiren ekipler, çok sayıda madde ele geçirdi. Maddelerin bazıları ise buzdolabında tespit edildi.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:16
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    Antalya'da buzdolabında uyuşturucu bulundu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, birkaç şüphelinin temin ettiği uyuşturucu maddeleri ilçe merkezi ve mahallelerde sattıklarını tespit etti.

    ELE GEÇİRİLEN MADDELER

    Bu kapsamda başlatılan operasyonda; 167 gram metamfetamin, 55 gram kubar esrar, 102 uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Antalya da buzdolabında uyuşturucu bulundu #1

    15 KİŞİ GÖZALTINDA

    Şüpheli 15 kişi gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin uyuşturucuları buzdolabı ve banyo dolaplarına gizlediği de tespit edildi.

    Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

    Antalya da buzdolabında uyuşturucu bulundu #2

    Antalya da buzdolabında uyuşturucu bulundu #3

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