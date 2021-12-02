Antalya'da buzdolabında uyuşturucu bulundu

Alanya ilçesinde uyuşturucu kapsamında şüpheli eve operasyon gerçekleştiren ekipler, çok sayıda madde ele geçirdi. Maddelerin bazıları ise buzdolabında tespit edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, birkaç şüphelinin temin ettiği uyuşturucu maddeleri ilçe merkezi ve mahallelerde sattıklarını tespit etti.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Bu kapsamda başlatılan operasyonda; 167 gram metamfetamin, 55 gram kubar esrar, 102 uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.





15 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli 15 kişi gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin uyuşturucuları buzdolabı ve banyo dolaplarına gizlediği de tespit edildi.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.





