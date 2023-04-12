Antalya'da çalılıkların arasında ceset bulundu Sokakta yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Altıntaş’ın, falezlerin altındaki çalılık alanda cansız bedeni bulundu.

DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Varyant Seyir Terası altındaki çalılıklar arasında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği tespit edildi

Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin, sokakta yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Altıntaş olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptıkları incelemenin ardından Altıntaş’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.