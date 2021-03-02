Antalya'da çalınan aracı bulundu: Helal mal geri geldi

Çalınan arabasının koltuklarının, aküsünün değiştirilmesine rağmen aracını bulma sevinci yaşayan vatandaş, "Allah'a şükür helal mal geri geldi" ifadelerini kullandı.

Antalya Kumluca'ya bağlı merkez Eski Camii Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Erkan Yılmaz, borçları nedeniyle otomobilini satmaya karar verdi.

Erkan Yılmaz'ın bir internet sitesi aracılığıyla satışa çıkardığı 1994 model otomobiline Antalya'dan H.S. talip oldu.

Taraflar; sigortası ve muayenesi olmadığı için trafiğe çıkışı yasak olan otomobili çekme belgesiyle satışı için 10 bin TL karşılığında anlaştı.

ÇEKİCİYLE GETİRMESİNİ İSTEDİ

Erkan Yılmaz'ın iddiasına göre hasta olduğu için aracı almaya gelemeyeceğini söyleyen H.S., Erkan Yılmaz'dan gönderdiği çekiciyle otomobili Antalya merkeze getirmesini istedi.

OTOMOBİLLE KAÇTI

22 Şubat günü otomobili çekiciye yükleyip, Antalya merkeze getiren Erkan Yılmaz, burada H.S. ile buluştu. Muayenesi ve sigortası olmadığı için otomobilinin resmi satışını yapamayan Erkan Yılmaz, 10 bin TL'lik senet aldığı H.S.'ye bir A4 kağıda hazırlanan 'Satış Sözleşmesi' ile aracını teslim etti.

Aracı deneme bahanesiyle gidip bir süre gelmeyen H.S., daha sonra geldiğinde ise parayı başka birinden alacağını söyledi. Erkan Yılmaz'ı da yanına alan H.S., kent merkezinde bir yere götürdü. Burada iddiaya göre Erkan Yılmaz'ın inmesinin ardından H.S., otomobille olay yerinden kaçtı. Bir daha ne H.S.'den ne de otomobilinden haber alamayan Erkan Yılmaz, polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"GEL ARABANIN DEVRİNİ BİZE VER"

27 Şubat günü Erkan Yılmaz'ı Finike'ye bağlı Yuvalılar Mahallesi'nden aradığını söyleyen Y.Ö., "Senin arabayı biz satın aldık ancak otomobilin vizesi ve trafik sigortası yokmuş. Polis bizi Finike girişinde yakaladı. Yediemin oto parkına çektiler. Gel arabanın devrini bize ver. Biz arabamızı alalım." dedi.

Erkan Yılmaz ise, "Biz arabayı satmıyoruz. Arabamızı Antalya'da H.S. diye birisi dolandırıcılık yoluyla bizden çaldı. Siz sorununuzu H.S. ile çözün. Biz gider arabamızı yediemin oto parkından alırız." dedi. Dün Finike'ye giden Erkan Yılmaz, aracını gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra teslim aldı.

"ARABAMIN AKÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞLER, MOTORUYLA OYNAMIŞLAR"

Otomobilini bulduğuna çok sevinen Erkan Yılmaz, yaşanan süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Erkan Yılmaz, "Dolandırıcılık yoluyla bizden arabamızı alan H.S., komşu ilçemiz Finike'de Yuvalılar Mahallesi'nde oturan Y.Ö. adlı kişiye satmış. Adam yolda gelirken Finike'de arabamızı yakalatıyor trafik polislerine. Trafik polisleri arabamızın vizesi, sigortası olmadığı için bağlıyor.

Arabayı alan şahıs ertesi gün bizi arıyor. 'Ben sizin arabanızı aldım. Devrini istiyorum. Devrini bana verin' dedi. Biz de dedik ki 'bizim arabamız satılık değildi, arabamızı çaldılar ve kaçtılar'. Gittik arabamızın trafik sigortasını yaptırdık. Arabamızı yediemin oto parkından çıkardık. Arabamın aküsünü değiştirmişler. Motoruyla oynamışlar. Elektrik bağlantısını düz yapmışlar. Koltuklarını çalmışlar. Arabamın bazı yerleriyle oynamışlar. Buna rağmen Allah'a şükür helal mal geri geldi. Arabamızı yediemin otoparkından alıp çıkardık. Antalya, Finike ve Kumluca emniyet müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

"CEZA YAZILMIŞ, İTİRAZ EDECEĞİM"

Otomobiliyle trafik polislerine yakalanan kişiye ehliyetsizlikten 6 bin 500 lira ceza uygulandığını, araç sahibi olarak da eşine 3 bin lira ceza yazıldığını aktaran Erkan Yılmaz, "Bunun için savcılığa ve emniyete başvuruda bulunacağım. Ceza için itirazda bulunacağım. Bunun için de yardım istiyorum. Ruhsatımız kayıp. Ruhsatımızı da emniyetten yeniden çıkaracağım." diye konuştu.