Antalya’da çalınan motosikletini sosyal medyadan buldu

Haftalar önce motosikleti çalınan Uğur Şen isimli şahıs, sosyal medyada yapılan paylaşım üzerinden motosikletini başka bir ilçede bulup teslim aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Uğur Şen’e ait motosiklet 5 hafta önce çalındı.

Motosiklet, sosyal medya aracılığı ile Manavgat Ulualan mevkisinde sulama kanalı kenarında terk edilmiş olarak bulundu.

‘Manavgat Kayıp İlanları’ isimli sayfada “Ulualan mevkisinde kanal boyunda terk edilmiş bir motosiklet var.” paylaşım yapan Hasan Şenol, gönderiye bir de fotoğraf eklerdi.

FREN KOLUNDAN TANIDI

Şen, motosikletini fren kolundaki kırıktan tanıdı. Sayfa yetkilileri ile iletişime geçti. Uğur Şen, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolundan gelen görevliler eşliğinde motosikletin olduğu bölgeye geldi.

Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından motosikletini teslim aldı.

“YERİNİ SÖYLEMEDİLER”

Motosikleti çalan şahısların daha önceden güvenlik kameralarından yola çıkılarak tespit edilip yakalandığını söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Yakalanan şüpheliler motosikleti çaldıklarını inkar etmelerini rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ama motosikletin yerini söylemediler. Hatta şüphelilerden birisinin oğlu beni arayarak motosikletin parasını ödedi ve ben de o kişi hakkındaki şikayetimden vazgeçtim. Kayıp ilan sayfasında motosikletimi görünce hemen tanıdım. Motosikleti kısa bir süre önce aldım. Hatta plakasını bile çıkaracak zamanım olmadan çalındı. Köpekten kaçarken düştüm ve fren kolunun ucu kırıldı. Motosikletimi özellikle buradan tanıdım. Arkadaşlara bulup sayfaya koydukları için çok teşekkür ediyorum.”





“ÇALINIP BIRAKILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

İlanı sosyal medyada paylaşan Hasan Şenol ise şu sözleri kaydetti:

“Çevrede kimse yoktu. Kimse de gelmeyince motosikletin çalınarak buraya bırakılmış olabileceğini düşündük. Manavgat kayıp sayfasına koyarak sahibinin bulunabileceği düşüncesiyle fotoğrafını çekip paylaştık. Kısa sürede sahibi bulundu. Biz de sahibinin gelip almasını bekledik.”