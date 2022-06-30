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    Antalya'da çalışır vaziyette bırakılan kargo dağıtım aracı çalındı

    Kargo dağıtımı sırasında görevli, aracı çalışır vaziyette bırakıp yanından ayrılınca araç çalındı. Yapılan incelemeler neticesinde araç, birkaç sokak ötede bulundu.
    • 30.06.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:02
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    Antalya'da çalışır vaziyette bırakılan kargo dağıtım aracı çalındı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde dağıtıma çıkan kargo görevlisi, aracını Yukarı Hisar Mahallesi 4588. Sokak'ta çalışır vaziyette bırakıp, yol kenarında bulunan adrese kargo paketini vermek için ayrıldı.

    Kimliği belirsiz bir şahıs, aracı çalıp bölgeden uzaklaştı. Durum kargo şirketine bildirildi.

    İHA’nın haberine göre; kargo şirketi GPS aracılığı ile aracın, çalındığı yere birkaç sokak mesafede bulunan Perşembe Pazarı dolaylarında olduğunu belirledi.

    Pazara gelen kargo şirketi görevlileri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aracı buldu.

    Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından araç üzerinde inceleme yapıldı.

    Kargolarda eksik olmadığı belirlendi

    Kargo şirketi yetkilileri ilk incelemelerinde araç içerisinde eksik kargo olmadığını bildirirken, aracın çalındıktan sonra 3-5 sokak ileride bırakılmasına kimse bir anlam veremedi.

    Yetkililer, son günlerde gerek kargo şirketleri gerekse kuryelerin işlerinin kısa olması nedeniyle aracı çalışır vaziyette bırakması nedeniyle sık sık hırsızlık olayı yaşandığını, araç kullananların dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

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