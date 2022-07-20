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- Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat
Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat
- 20.07.2022 - 15:59
- Güncelleme : 20.07.2022 - 16:15
Antalya'da bulunan Kula Hacı Osman Camii'nde hırsızlık olayı yaşandı.
Gece saatlerinde cami tuvaletini kullanmak isteyen şahıs, 2 kapı ile havalandırma pencerelerinin çerçevelerini sökerek gözlerden kayboldu.
Olay, görevlinin sabah camiye gelmesiyle fark edildi. Kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadını fark eden görevli, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Şüphelinin madde bağımlısı olduğu belirlendi
Çevredeki dükkanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan şahsın 29 yaşındaki madde bağımlısı Tunus vatandaşı Alaettine Tawai olduğunu belirledi.
Tawai'yi yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı saklandığı adreste buldu.
Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat VİDEO
Çerçevelere ulaşılamadı
İfadesi alınan yabancı uyruklu şahsın kapıları sattığı kişi de ortaya çıktı. Kapılardan birinin parçalandığı belirlenirken çerçevelere ise ulaşılamadı.
Şüpheliyle birlikte camiye giden polis, imam Ramazan Koçyiğit'e kapıyı teslim etti.
"Burası Allah'ın evi"
Polisin yanında şüpheliyi gören Koçyiğit, "Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor." dedi.
DHA'nın haberine göre; şüpheli Tawai, Koçyiğit'in sözlerine başını sallayarak onayladı.
Polis tarafından ekip aracına alınan Alaettine Tawai, önce emniyete işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.