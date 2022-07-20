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    Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat

    Cami imamı, çalınan kapılardan 1'inin teslim edilmesinin üzerine hırsızlık yapan şahsa, 'Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor' dedi.
    • 20.07.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:15
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    Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat

    Antalya'da bulunan Kula Hacı Osman Camii'nde hırsızlık olayı yaşandı.

    Gece saatlerinde cami tuvaletini kullanmak isteyen şahıs, 2 kapı ile havalandırma pencerelerinin çerçevelerini sökerek gözlerden kayboldu.

    Olay, görevlinin sabah camiye gelmesiyle fark edildi. Kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadını fark eden görevli, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Şüphelinin madde bağımlısı olduğu belirlendi

    Çevredeki dükkanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan şahsın 29 yaşındaki madde bağımlısı Tunus vatandaşı Alaettine Tawai olduğunu belirledi.

    Tawai'yi yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı saklandığı adreste buldu.

    Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat VİDEO

    Antalya da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat #1

    Çerçevelere ulaşılamadı

    İfadesi alınan yabancı uyruklu şahsın kapıları sattığı kişi de ortaya çıktı. Kapılardan birinin parçalandığı belirlenirken çerçevelere ise ulaşılamadı.

    Şüpheliyle birlikte camiye giden polis, imam Ramazan Koçyiğit'e kapıyı teslim etti.

    "Burası Allah'ın evi"

    Polisin yanında şüpheliyi gören Koçyiğit, "Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor." dedi.

    DHA'nın haberine göre; şüpheli Tawai, Koçyiğit'in sözlerine başını sallayarak onayladı.

    Polis tarafından ekip aracına alınan Alaettine Tawai, önce emniyete işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

    Antalya da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat #2

    Antalya da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat #3

    Antalya da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat #4


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