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Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat

Antalya'da cami kapısını çalan hırsıza imamdan nasihat

Cami imamı, çalınan kapılardan 1'inin teslim edilmesinin üzerine hırsızlık yapan şahsa, 'Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor' dedi.