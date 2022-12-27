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    Antalya'da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı

    Hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada, ortalık savaş alanına dönerken vatandaşlar yanan araçtan yaralıları çıkardı.
    • 27.12.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 16:38
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    Antalya'da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı

    Antalya’nın Kepez ilçesinde saat 14.30 sırasında can pazarı yaşandı.

    Ramazan E., idaresindeki hafif ticari araç, İstiklal Caddesi’nden karşı yöne geçen Muhittin A., yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma ardından ağaca çarptı.

    Aracın motoru yerinden çıktı

    Hafif ticari araç ise motoru yerinden çıktıktan sonra yan yatıp sürüklendi.

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    Ekipler olay yerine geldi

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar vatandaşlar tarafından çıkarıldı

    Otomobilin içinde sıkışan ve ön bölümü yanan otomobildeki sürücü Muhittin A. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #1

    Yaralananlar hastaneye kaldırıldı

    Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan E., Zafer K., ve Muhammet Fırat B., ve otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı.

    Yol trafiğe kapatıldı

    Kaza sonrası polis caddeyi araç trafiğine kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #2

    "Altındaki yaralıyı çıkardık"

    Kazayı gören Yamin Bozoğlu, "Ticari araç ile çarpışmışlar. Bizde mezarlıkta çalışıyorduk. Hemen kaza yerine geldik, hafif ticari araç yan yatıyor ve yaralılar vardı. Arabayı düzelttik. Altındaki yaralıyı çıkardık. Diğer otomobil yanmaya başladı. Sonra ona müdahale ettik, aracın içindeki iki yaralıyı çıkardık." dedi.

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #3

    "Yangını söndürdük içerideki insanları çıkardık"

    İHA'nın haberine göre, yaralılara yardım eden Ömer Hurma, "Hafif ticari araç yukarından geliyordu. Birden güm diye ses geldi. Aracın parçaları etrafa savruldu. Arabayı kaldırdık, yangını söndürdük içerideki insanları çıkardık." diye konuştu.

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #4

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #5

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #6

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #7

    Antalya da can pazarı yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıktı #8


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