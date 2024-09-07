Antalya'da yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Manavgat ilçesinin Orhan Gazi Caddesi'nde ilerleyen Hazan S. isimli sürücü, Güllük Caddesi'ne çıkmak için manevra yaptı.
CADDEYE ÇIKMAK İSTERKEN KAZA YAPTI
Hızla caddeye çıkan sürücü, o sırada seyir halindeki sürücü Arife Y.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan hafif ticari araç refüjdeki trafik tabelası ve otomobil arasında sıkıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada araç sürücüleri ve Hazan S.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Eylem E. U. yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tali yoldan çıkan otomobilin aşırı hızlı olduğu, çarptığı hafif ticari aracı olduğu yerde döndürdüğü görüldü.
Kazayla ilişkili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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