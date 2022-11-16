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    Antalya'da çatıda elektrik akımına kapılan genç öldü

    Antalya Manavgat'ta inşaatın çatısında çalışma yaparken elindeki metal çubuğun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılan genç hayatını kaybetti.
    • 16.11.2022 - 23:56
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    Antalya'da çatıda elektrik akımına kapılan genç öldü

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaatın çatısında çalışan gencin elindeki 6 metrelik metal çubuk elektrik teline değdi.

    Elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Emirhan Ülker, bir anda hareketsiz kaldı.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da çatıda elektrik akımına kapılan genç öldü #1


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