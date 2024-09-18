Antalya'da cesedin kimliği parmak izinden tespit edildi Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, parmak izinden tespit edilen 27 yaşındaki Ersin Akman olduğu belirlendi.

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler burada yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

PARMAK İZİNDEN BELİRLENDİ

Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan parmak izi çalışmasında ölen kişinin Ersin Akman olduğu tespit edildi. Akman'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)