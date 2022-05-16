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    Antalya'da cezaevinden izinli çıkıp iş makinesi çalan hırsız yakalandı

    Cezaevinden izinli çıkarak Fikret Ş.'ye ait iş makinesini çaldığı belirlenen Mehmet D., çalıntı makineyi satmak isterken alıcı gibi davranan polis tarafından suçüstü yakalandı.
    • 16.05.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 15:57
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    Antalya'da cezaevinden izinli çıkıp iş makinesi çalan hırsız yakalandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Emek Mahallesi 3049 Sokak’ta, iş makinesini yerinde bulamayan Fikret Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından, bölgede bulunan kamera görüntüleri mercek altına alındı.

    İHA’nın haberine göre; Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş makinesinin Alanya’ya götürüldüğünü, şüphelinin makineyi satışa çıkardığını belirledi.

    Şahısla irtibata geçen ekipler, alıcı gibi davranarak iş makinesini satın almak istediklerini söyledi.

    Şüpheliye, pazarlık aşamasında suçüstü

    Şüpheliyle otel önünde buluşan ekipler, pazarlık aşamasında suçüstü yaptı. Gözaltına alınan şüpheli ile çalıntı iş makinesi, Manavgat’a getirildi.

    Çalıntı makineyi polislere satmaya çalışan Mehmet D. isimli şahsın, 8 tanesi iş makinesi hırsızlığı olmak üzere 21 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

    Antalya da cezaevinden izinli çıkıp iş makinesi çalan hırsız yakalandı #1

    Cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi

    Aynı zamanda, Kayseri Cezaevi’nden izinli çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Mehmet D., Alanya Cezaevi’ne teslim edildi. İş makinesini teslim alan Fikret Ş., aracını 24 saat içerisinde bularak kendisine teslim eden Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

    Antalya da cezaevinden izinli çıkıp iş makinesi çalan hırsız yakalandı #2

    Antalya da cezaevinden izinli çıkıp iş makinesi çalan hırsız yakalandı #3


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