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Antalya’da çiftin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı

Antalya’da çiftin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı

Bir çiftin arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmazken; çift, emniyete götürüldü.