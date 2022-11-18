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- Antalya’da çiftin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı
Antalya’da çiftin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı
Bir çiftin arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmazken; çift, emniyete götürüldü.
- 18.11.2022 - 14:27
- Güncelleme : 18.11.2022 - 14:46
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde ismi öğrenilemeyen evli çift arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.
Sokakta devam eden çiftin kavgasına, evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık karıştı.
Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında neyse ki yaralanan olmadı.
Takviye ekip geldi, kavga bitti
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.
İHA’nın haberine göre polis ekipleri çifti ifade için polis merkezine götürdü.
Antalya’da çiftin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı VİDEO