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    Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı

    Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 40 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
    • 31.08.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 14:45
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    Antalya'da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı

    Antalya'da Akseki'ye bağlı Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisinde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

    Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

    Çok sayıda ekipmanla müdahale edildi

    Alevlere, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra arazöz, itfaiye, su tankerleri ve iş makineleri ile jandarma ve orman ekipleri müdahale etti.

    Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

    "Yangın 40 dönümlük alanda etkili oldu"

    DHA'nın haberine göre Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yangın, 40 dönümlük bir alanda etkili oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı." dedi.

    Antalya da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı #1

    Antalya da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı #2

    Antalya da çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı #3


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