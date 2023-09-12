Antalya'da çıkan yangın lüks villalara sıçradı: Maddi hasar oluştu Alanya ilçesindeki otluk alanda başlayan yangın, milyon dolarlık villalara sıçradı. Bir villanın çatısı küle dönerken diğer villalarda da maddi hasar oluştu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA Antalya'da yangın paniği yaşandı. Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, otluk alanda çıkan yangın milyon dolarlık villalara sıçradı. Villanın çatısı yandı Olayda 1 villanın çatısı yanarak küle döndü. Bazı villalarda da maddi zarar meydana geldi. Villada yaşayanlar, havuzlarında bulunan suları kovalarla alarak yangını söndürmeye çalıştı. Ekipler müdahale etti Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan bir helikopter de destek verdi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol