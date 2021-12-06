Antalya'da çıkan yangın vatandaşı seferber etti

Muratpaşa ilçesinde iki katlı iş hanında çıkan yangında çok sayıda vatandaş, itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, dokuz tane dükkanın ve insanların yaşamakta olduğu dairelerin bulunduğu iki katlı iş hanında saat 21.00 sularında yangın çıktı.

Vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER ZOR ANLAR YAŞADI

Polis ekipleri çevrede bulunan meraklı vatandaşları olay yerinden uzak tutmak için mücadele verirken, itfaiye ekipleri ise dumanla dolan binanın içerisine girerken zor anlar yaşadı.

İçeri giren 110 ekipleri, yangının çıkış noktasını belirleyerek söndürme çalışması başlattı.

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TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Alevlerin etkisi altına aldığı binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkamayınca, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkonlarda kurtarma operasyonu başlattı.

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilirken, itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle birlikte diğer vatandaşları da tahliye etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, vatandaşlara ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavileri için hastaneye götürüldü.

İlk belirlemelere göre yangının, elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.

























