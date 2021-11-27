- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da çilingir çağırıp evi soydular
Antalya'da çilingir çağırıp evi soydular
Çilingir yardımıyla girdikleri evden para ve kedi çalan iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 27.11.2021 - 13:04
- Güncelleme : 27.11.2021 - 14:14
Antalya'nın Kepez ilçesinde çilingirle eve giren 2 kişi, değerli eşyaları ve İskoç cinsi kediyi çaldı.
İhbar üzerine polis şüphelileri takibe aldı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.Ç.C. ve N.C. olduğu belirlenen şüphelileri operasyonla gözaltına alındı.
ÇALINAN EŞYALAR SAHİBİNE VERİLDİ
Şüphelilerin çaldığı kedi ve eşyalar sahibine teslim edildi. İfadesi alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.