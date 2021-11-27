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    Antalya'da çilingir çağırıp evi soydular

    Çilingir yardımıyla girdikleri evden para ve kedi çalan iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 14:14
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    Antalya'da çilingir çağırıp evi soydular

    Antalya'nın Kepez ilçesinde çilingirle eve giren 2 kişi, değerli eşyaları ve İskoç cinsi kediyi çaldı.

    İhbar üzerine polis şüphelileri takibe aldı.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

    Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.Ç.C. ve N.C. olduğu belirlenen şüphelileri operasyonla gözaltına alındı.

    ÇALINAN EŞYALAR SAHİBİNE VERİLDİ

    Şüphelilerin çaldığı kedi ve eşyalar sahibine teslim edildi. İfadesi alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

    Antalya da çilingir çağırıp evi soydular #1

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