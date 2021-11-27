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Antalya'da çilingir çağırıp evi soydular

Antalya'da çilingir çağırıp evi soydular

Çilingir yardımıyla girdikleri evden para ve kedi çalan iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.