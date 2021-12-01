Çilingir yardımıyla girdikleri daireden para, değerli eşya ve İskoç cinsi kedi çalan iki kadının rahat tavırları, izleyenleri hayrete düşürdü.

Antalyalı iki kadın hırsız, Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen'in evini hedef aldı.

Hırsızlar, ev sahibi Dağdelen'in markete gitmesini fırsat bilerek eve çilingir yardımıyla girdi.

Evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan hırsızlar, Dağdelen'in durumu fark etmesiyle polisi harekete geçirdi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri hırsızları takibe alırken, kimlikleri tespit edilen M.Ç.C. ve N.C. operasyonla yakalandı.

İki kadının çaldığı kedi, telefon, laptob ve 5 bin TL Dağdelen'e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Dağdelen’in evine gelerek şikayetini geri alması için tehditte bulundu. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Antalya'da çilingirle girdikleri evi soyan kadın hırsızlar

"BÖYLE ŞAPŞAL HIRSIZLAR OLAMAZ"

7 aydır beslediği kedisinin bile çalındığını ifade eden Dağdelen, “Ben diğer eşyalarımı geri alabilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Kedimi götürdüler. Bunların peşini bırakmayacağım. Böyle şapşal hırsız olamaz. Evde güvenlik kamerasının olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kamerayı kırmaya çalışıyorlar. İstersen götür kamerayı, ben yine izleyebiliyorum. Böyle şapşal hırsızlar olamaz.” dedi.

UYUYAN ÇOCUĞUN ELİNDEKİ CEP TELEFONUNU DA ÇALDILAR

Hırsızlık anında çocuğunun evde uyuduğunu, elinden cep telefonunun alındığını anlatan Dağdelen, kapısını hırsızlara açan çilingir görevlisine de tepki gösterdi. Çilingirin görevini eksik yapması nedeniyle hırsızların evine girebildiğini dile getiren Dağdelen, “Çilingir öyle gelip kapıyı açıp gidemez. Hırsız kızlar hareketlerinden belli ediyor kendilerini. Şüphelenebilirdi. Böyle komedi bir hırsızlık olmaz. Oyuncak köpekle kamerayı kapatıyor." diye konuştu.

Çilingirden de şikayetçi olacağını söyleyen Dağdelen, onun yaptığı hata nedeniyle bugün oğlu ve kedisinin yanında olmayabileceğini belirtti.

ÇİLİNGİRE SİTEM: YÖNETİCİYE, GÖREVLİYE SORUN

Hırsızların hem elini kolunu sallaya sallaya dışarıda olduğunu hem de kendisini tehdit edebildiğini dile getiren Dağdelen, “Bu benim başıma geldi başkalarına gelmesin. Çilingir arkadaşlar, en azından kira sözleşmesine bakın, ev sahibi ile görüşün, kapıcı, ya da yönetici, komşuya sorun. Emin olduktan sonra kapıyı açın. O zaman hırsızların işini kolaylaştırıyorlar. Ben kapımı kilitlemişim beş dakika ekmek almaya gidip gelemez miyim.” ifadelerini kullandı.