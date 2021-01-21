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    Antalya'da cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

    Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheli, cami tuvaletinde yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
    • REUTERS
    • 21.01.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 14:29
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    Antalya'da cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

    İki gün önce Antalya’nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu.

    Salon duvarlarındaki kandan yola çıkan polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden, iki şüphelinin eşkali belirlendi.

    CAMİ TUVALETİNDE YAKAYI ELE VERDİ

    Şüphelilerden H.K.'nin Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, şüpheliyi cami tuvaletinde yakaladı.

    Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen H.K., ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Diğer şüpheli S.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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