Antalya'da cinayete kurban giden imamın çalıntı tüfekle öldürüldüğü öğrenildi Gündoğmuş ilçesinde sevgilisi ve akrabaları tarafından öldürülerek bir uçuruma atılan eski imam Mustafa Keyik'in çalıntı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi, Köprülü Mahallesi'nde bir uçurumda cesedi bulunan eski imam Mustafa Keyik'in ölümünü araştıran ekipler, olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkarmışt.

Bir trafik kazası gibi gösterilmeye çalışılan olayda eski imamın, 19 yaşındaki sevgilisi ve onun akrabaları tarafından tüfekle vurulduğu öğrenilmişti.

SORUŞTURMA YOĞUNLAŞTIRILDI

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olayla ilgili araştırmaya başlayan Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri soruşturmayı Melek S. üzerinde yoğunlaştırdı.

CİNAYETİ ÇALINTI TÜFEKLE İŞLEDİLER

Eski imam Mustafa Keyik’in genç kızın amcası ve kuzeniyle birlikte kuzeninin babasının evinden çaldıkları tüfekle cinayeti işledikleri belirlendi.

Gündoğmuş ilçesinde olayın yaşandığı bölgede ve çevresindeki güvenlik kamerasının olmaması jandarma ekiplerinin işlerini zorlaştırırken ekiplerin özverili ve titiz çalışmaları sonucunda cinayet ortaya çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)