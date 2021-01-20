Antalya'da cinsel istismar hükümlüsü tazminat ödeyecek

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan 4 yıl 2 ay cezasına çarptırılan zanlı, ailenin açtığı dava sonucu 40 bin lira tazminata mahkum edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde ikamet eden Bölükbaş Dinç, 2018 yılının eylül ayında bir markette o dönem 12 yaşındaki A.A. isimli kız çocuğunun beline sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu.

Olayı duyan A.A.'nın babası ve amcası marketin önünde yakaladıkları Bölükbaş Dinç'i dövdükten sonra jandarmaya teslim etti.

Bölükbaş Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

4 YIL 2 AY CEZA ALDI, TUTUKLANDI

Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bölükbaş Dinç, duruşmalar sırasında tahliye edildi.

Dinç, 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bölükbaş Dinç'in cezası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından onandı. Duruşmalar sırasında cezaevinde bulunduğu süreler göz önünde bulundurulan Bölükbaş Dinç, tutuklanmadı.

MAĞDUR AİLEYE TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen yargılama sırasında avukatı aracılığıyla Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Bölükbaş Dinç, A.A.'nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A. hakkında kendisini dövdükleri için ayrı ayrı 500 lira maddi ve 10 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 21 bin liralık tazminat davası açtı.

Mağdur A.A.'nın ailesi tarafından ise Bölükbaş Dinç'e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Şikayetleri inceleyen Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, her 2 olayın aynı olduğunu belirterek, dava dosyalarını birleştirdi.

40 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen davada mahkeme, Bölükbaş Dinç'in taleplerini reddetti.

A.A.'nın ailesinin tazminat talebi ise kabul edildi.

Mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere sanık Bölükbaş Dinç'in 40 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmetti.